В Няндоме благоустраивают старейший городской парк

В парке «Стрелка» завершились работы по асфальтированию главной аллеи и лыжероллерной трассы.Проект преображения старейшего и самого крупного городского парка Няндомы стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который входит в национальный проект «Жильё и городская среда».
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