В Няндоме благоустраивают старейший городской парк

В парке «Стрелка» завершились работы по асфальтированию главной аллеи и лыжероллерной трассы.Проект преображения старейшего и самого крупного городского парка Няндомы стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который входит в национальный проект «Жильё и городская среда».