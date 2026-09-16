ЦБ попал в ловушку инфляции: теперь ставку опасно как повышать, так и снижать

Банк России при определении дальнейшей траектории ключевой ставки вынужден учитывать сразу несколько экономических сигналов, которые в настоящее время складываются в неоднозначную картину.
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