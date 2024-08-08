«Ъ»: Булгакову вменили мошенничество с госконтрактом для академии Кирова

Экс-замминистра обороны по тылу Дмитрию Булгакову инкриминируется мошенничество в рамках госконтракта на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант», ссылаясь на защиту обвиняемого.
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