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«Ъ»: Булгакову вменили мошенничество с госконтрактом для академии Кирова

«Ъ»: Булгакову вменили мошенничество с госконтрактом для академии Кирова

Экс-замминистра обороны по тылу Дмитрию Булгакову инкриминируется мошенничество в рамках госконтракта на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант», ссылаясь на защиту обвиняемого.

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