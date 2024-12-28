Володин рассказал на чём депутаты сэкономили 1,3 миллиарда рублей за 2024 год

Председатель Госдумы отчитался о тратах нижней палаты парламента за год.Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в 2024 году российские депутаты сэкономили 1 миллиард 372 миллиона рублей, что составляет 13,7% от общего бюджета парламента.