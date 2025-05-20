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С жиру бесимся? 5 причин, почему женщины в СССР уставали меньше, чем мы сейчас

С жиру бесимся? 5 причин, почему женщины в СССР уставали меньше, чем мы сейчас

Почему при нынешних развитых технологиях, которые освобождают нам так много времени, современная женщина больше устает, чем советская? Как матери в СССР успевали работать, готовить ужин, воспитывать детей и не утомляться, как нынешние мамы? С чем связаны такие непонятные метаморфозы, мы поговорили с психологами.

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