С жиру бесимся? 5 причин, почему женщины в СССР уставали меньше, чем мы сейчас

Почему при нынешних развитых технологиях, которые освобождают нам так много времени, современная женщина больше устает, чем советская? Как матери в СССР успевали работать, готовить ужин, воспитывать детей и не утомляться, как нынешние мамы? С чем связаны такие непонятные метаморфозы, мы поговорили с психологами.