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Царьград

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Евгений Тишковец рассказал о начале купального сезона в Москве

Евгений Тишковец рассказал о начале купального сезона в Москве

Жители Центральной России откроют купальный сезон через несколько недель.Купальный сезон в Центральной России начнётся через пару недель.

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