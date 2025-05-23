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РЖД планируют перевезти более 63 млн пассажиров за летний сезон

РЖД планируют перевезти более 63 млн пассажиров за летний сезон

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Российские железные дороги планируют нарастить перевозки пассажиров до более чем 63 миллионов человек в период летнего сезона, заявил глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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