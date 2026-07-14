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FiNE NEWS

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Букмекеры оценивают полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией как очень вероятный счет 1:1

Эксперты букмекерских контор и аналитики считают, что полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между командами Франции и Испании, намеченный на вторник, завершится в основное время с ничейным счетом 1:1.

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