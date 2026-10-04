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Как эмоциональное состояние продавца определяет успех сделки

Как эмоциональное состояние продавца определяет успех сделки

Продажи часто воспринимают как механический процесс: выучил скрипт, отработал возражения, довел клиента до оплаты.

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