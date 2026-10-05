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FiNE NEWS

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В 2027 году родители получат почти 30 тысяч рублей на новорожденного: что изменится?

Новости о том, что в России скоро станет еще теплее для семей с детьми, радуют и волнуют одновременно.

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