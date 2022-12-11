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Из моих знакомых почти все повозвращались с Запада. Из-за заоблачной коммуналки, цен в магазинах и недоступной медицины

Из моих знакомых почти все повозвращались с Запада. Из-за заоблачной коммуналки, цен в магазинах и недоступной медицины

Я всегда считала, что на Запад бегут не лучшие люди, а глупые. А те кто там, бегут обратно в Россию — нажились уже.

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