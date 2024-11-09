Руководитель ЦБ Швейцарии: Биткоин — узконишевый продукт

Глава Швейцарского государственного банка (SNB) Мартин Шлегель выразил осторожное отношение к криптовалютам, назвав их «нишевым явлением» из-за их высокой волатильности, что ограничивает их применение в повседневных платежах и расчетах.
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