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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Это мифическое превосходство в воздухе

Это мифическое превосходство в воздухе

США вскоре могут потерять превосходство в воздухе. Этот рефрен звучит на той стороне океана все громче и громче, и аргументация становится все внушительнее, поневоле начинаешь верить, что дело совсем не в триллионах на перевооружение.

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