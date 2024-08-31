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Царьград

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Последняя атака на Белгород показала истинную цель Украины: Мы не уживёмся - эксперт

Последняя атака на Белгород показала истинную цель Украины: Мы не уживёмся - эксперт

Удар ВСУ по Белгороду и области, случившийся 30 августа, стал лишним подтверждением - с такими ужиться нельзя, считает военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

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Комментарии
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ЛХ
Лилия Христинкова
Перед смертью не надышешся! Они зверствуют, потому что понимают- это конец им.
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18 час.

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