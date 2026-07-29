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В 2ГИС появилась навигация без GPS

В 2ГИС появилась навигация без GPS

Она работает на основе данных от акселерометра и гироскопаГеосервис 2ГИС внедрил режим инерциальной навигации, который позволяет продолжать ведение по маршруту при временной потере сигнала спутниковых навигационных систем.

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