Украинцы купили недвижимость в Испании почти на €2 млрд за четыре года

Граждане Украины за последние четыре года приобрели недвижимость в Испании почти на €2 млрд. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на данные Генерального совета нотариата Испании.
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