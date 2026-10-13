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Кубань — кинолокация с экономическим эффектом: как регион привлекает съёмочные группы

Кубань — кинолокация с экономическим эффектом: как регион привлекает съёмочные группы

В Краснодаре 15 октября в рамках XXII Международного кинофестиваля «Молодой киновек» представят документальный фильм «Монологи Старого парка» режиссёра Александра Виниченко — он снимался в Геленджике и селе Кабардинка и стал частью масштабной тенденции: Краснодарский край системно укрепляет позиции как одна из ключевых площадок для кинопроизводства в России.

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