В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от Национального банка Украины ускорения девальвации гривны, а также повышения налогов и снижения процентной ставки для покрытия дефицита бюджета страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии