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В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от Национального банка Украины ускорения девальвации гривны, а также повышения налогов и снижения процентной ставки для покрытия дефицита бюджета страны.

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