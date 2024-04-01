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Выйдя из бункера, проживёт не более 7 минут: ФСБ уготовила организатору «Крокуса» судьбу чеченского генерала Дудаева

Выйдя из бункера, проживёт не более 7 минут: ФСБ уготовила организатору «Крокуса» судьбу чеченского генерала Дудаева

В последние дни перед руководством службы безопасности и разведки режима, ответственным за теракты на территории России, встал такой выбор: безвылазно жить в подземных бункерах — или постоянно подвергаться риску быть разобранным на молекулы прилётом гиперзвукового «Циркона».

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Комментарии
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Константин Самарин
Вашими-бы устами, да мед пить. Что-ж до сих пор не ликвидирован ни один из преступников, выше полковника? А вот российских генералов враг научился устранять.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Не читаю такие писанины высосанные из пальца. Сообщите когда это произойдёт!
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11 час.

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