Выйдя из бункера, проживёт не более 7 минут: ФСБ уготовила организатору «Крокуса» судьбу чеченского генерала Дудаева

В последние дни перед руководством службы безопасности и разведки режима, ответственным за теракты на территории России, встал такой выбор: безвылазно жить в подземных бункерах — или постоянно подвергаться риску быть разобранным на молекулы прилётом гиперзвукового «Циркона».