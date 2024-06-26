Пострадавших от взрыва в шахте планируют доставить в ожоговый центр Перми

Решение о перевозке пациентов будет принято на основе их состояния.В Министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что к лечению двух пациентов в Соликамской больнице, получивших ожоги в результате взрыва на шахте «Уралкалий», привлечены все необходимые специалисты, в том числе комбустиологи.