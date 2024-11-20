Гузеева сообщила, что взяла небольшой отпуск перед новогодними съемками

65-летняя телеведущая Лариса Гузеева отправилась в страну, в которой еще никогда не была. Лариса Гузеева решила сделать небольшой перерыв в своей работе, чтобы восстановить силы перед новогодними съемками, и отправилась на отдых.
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