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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гузеева сообщила, что взяла небольшой отпуск перед новогодними съемками

65-летняя телеведущая Лариса Гузеева отправилась в страну, в которой еще никогда не была. Лариса Гузеева решила сделать небольшой перерыв в своей работе, чтобы восстановить силы перед новогодними съемками, и отправилась на отдых.

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