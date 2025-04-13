Игорь Марков призвал соотечественников приобщиться к идентификации опричников и приспешников киевского режима

Украинский оппозиционный политик, экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов, экс-депутат Верховной рады VII созыва от Партии регионов Игорь Марков выступил с воззванием к соотечественникам, которые «все понимают» и сохранили «честь и совесть».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии