Игорь Марков призвал соотечественников приобщиться к идентификации опричников и приспешников киевского режима

Украинский оппозиционный политик, экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов, экс-депутат Верховной рады VII созыва от Партии регионов Игорь Марков выступил с воззванием к соотечественникам, которые «все понимают» и сохранили «честь и совесть».