Контрразведка США предупредила оборонные компании о риске диверсий

Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил, что ФБР, Пентагон и другие ведомства предупредили американский оборонный бизнес о риске диверсионных операций РФ, при этом не привел никаких конкретных доказательств существования такой угрозы.
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