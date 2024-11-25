Axios: Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня Бейрут и Тель-Авив в ближайшее время могут достигнуть соглашения о прекращении боевых действий на юге Ливана.
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Axios: Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня Бейрут и Тель-Авив в ближайшее время могут достигнуть соглашения о прекращении боевых действий на юге Ливана.
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