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Axios: Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня

Axios: Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня Бейрут и Тель-Авив в ближайшее время могут достигнуть соглашения о прекращении боевых действий на юге Ливана.

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