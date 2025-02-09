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Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Дудя

Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Дудя

Кузьминский районный суд Москвы отказался рассматривать протокол, который был составлен в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.

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