Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Дудя

Кузьминский районный суд Москвы отказался рассматривать протокол, который был составлен в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.
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