Волочкова в золотой мантии затмила дочь в куцем платье на свадьбе — не понятно, кто невеста

Танцовщица выдала наследницу замуж в Санкт-Петербурге. Анастасия Волочкова с дочерью, мамой и зятем СоцсетиДочь Анастасии Волочковой в минувшую субботу вышла замуж за своего 23-летнего возлюбленного Никиту Григоряна.
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