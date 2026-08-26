Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 774 подписчика

Repubblica: Италия и Франция отправят Украине четыре системы ПВО SAMP/T NG

Repubblica: Италия и Франция отправят Украине четыре системы ПВО SAMP/T NG

Италия и Франция разрешили Украине самостоятельно выпускать ракеты Aster 30 к системам ПВО SAMP/T. Как сообщает La Repubblica, в распоряжении украинской армии к концу текущего года окажутся четыре таких модифицированных комплекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии