Repubblica: Италия и Франция отправят Украине четыре системы ПВО SAMP/T NG

Италия и Франция разрешили Украине самостоятельно выпускать ракеты Aster 30 к системам ПВО SAMP/T. Как сообщает La Repubblica, в распоряжении украинской армии к концу текущего года окажутся четыре таких модифицированных комплекса.
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