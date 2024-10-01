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РБК СТИЛЬ

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Context.Diana Vishneva анонсировал флагманский проект «Белая комната»

Context.Diana Vishneva анонсировал флагманский проект «Белая комната»

Фестиваль Context.Diana Vishneva анонсировал флагманский проект 2024 года — «Белая комната». По формату это концептуальная игра в непривычном месте, где каждый остается наедине с собой и где одинаково важны музыка, танец и пространство.

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