Синдром Ларона защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Генетики нашли свидетельства того, что мутация в гене GHR, способствующая развитию синдрома Ларона и продлевающая жизнь ее носителям снижает вероятность развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.
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