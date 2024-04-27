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Синдром Ларона защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Синдром Ларона защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Генетики нашли свидетельства того, что мутация в гене GHR, способствующая развитию синдрома Ларона и продлевающая жизнь ее носителям снижает вероятность развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.

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