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Царьград

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Apple назвала причину быстрого разряда iPhone-аккумуляторов

Apple назвала причину быстрого разряда iPhone-аккумуляторов

Перед покупкой смартфона важно узнать срок обновлений ОС и безопасность, а также стоимость ремонта. Производители переходят от увеличения характеристик к продлению срока службы, предлагая увеличенные батареи и усиленные корпуса даже в среднем сегменте.

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