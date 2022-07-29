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Ничушкин о том, что стал лучше бросать: «Маккиннон на меня во многом повлиял. Я стал бросать до и после тренировок»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал, за счет чего улучшил свой бросок. — Считается, что после 20-22 лет игроку сложно резко прибавить в каком-то техническом компоненте, но бросок, который был вашим слабым местом, стал заметно лучше.

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