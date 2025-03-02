Мерида (WTA) 1/2 финала. Наварро обыграла Аванесян, Сэвилл выбыла

Сетка здесь. Mérida Open Akron Мерида, Мексика 24 февраля – 2 марта 2025 WTA 500 Призовой фонд – $1 064 510 Открытые корты, хард Полуфинал Эмма Наварро (США) Элина Аванесян (Армения) 6:3|6:3 Дата проведения 2 марта, 03.
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