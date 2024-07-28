Эдвардс проиграл Мухаммаду и лишился титула чемпиона UFC

Леон Эдвардс потерпел поражение впервые с 2015 года. В Манчестере завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 304, в главном событии которого прошла схватка чемпиона лиги в полусреднем весе Леона Эдвардса и претендента Белала Мухаммада.