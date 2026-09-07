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Батарея на 10 000 мА•ч и до 26 часов без подзарядки. Представлен мобильный Wi-Fi-роутер ZTE U15 Standard Edition

Батарея на 10 000 мА•ч и до 26 часов без подзарядки. Представлен мобильный Wi-Fi-роутер ZTE U15 Standard Edition

Портативный Wi-Fi-роутер в стиле научно-фантастического меха выйдет уже 10 сентября ZTE объявила о скором выпуске портативного Wi-Fi-устройства ZTE U15 Standard Edition.

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