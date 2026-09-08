XXII Казанский фестиваль кино избрал своего победителя

Обладателем Гран-при XXII Казанского кинофестиваля «Алтын минбар» стал фильм «Земля ангелов» иранского режиссера Бабака Хаджепаши.
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