Дизайнер квестов CD Projekt рассказал о “сложностях” разработки Cyberpunk 2 на Unreal Engin...

Дизайнер квестов CD Projekt рассказал о “сложностях” разработки Cyberpunk 2 на Unreal EngineВедущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско поделился некоторыми подробностями о следующей части Cyberpunk – загадочном проекте Orion.
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