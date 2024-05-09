Итальянская брускетта за 2 минуты. Не нужно даже включать духовку

Приготовление подлинной итальянской брускетты на самом деле намного проще, чем многие думают. Для этого блюда требуется всего три основных ингредиента, и его можно приготовить даже без использования духовки: достаточно лишь немного подогреть багет в тостере.
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