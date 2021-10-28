Сибирь.Реалии

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Ну что же,я много лет отдала БАМу.Работала сначала воспитателем в детском саду в бамовском посёлке,а потом ушла на же..."Мы приехали на Б...
  • Олег Татьянин
    Автор, ох ты и сказочник. Я тут по ссылочке перешел и сразу видно, откуда ушки растут."Один сел на ноги...
  • warig Рыжаков
    Либерду надо жёстко давить, поддерживаю подобные действия против нац. предателей."Горжусь знакомст...

"Хотят заткнуть людям рты". Чиновники подали в суд на пенсионерку из-за видео в соцсети

"Хотят заткнуть людям рты". Чиновники подали в суд на пенсионерку из-за видео в соцсети

В Чулыме Новосибирской области чиновники администрации и депутат районного совета подали иски к 60-летней Надежде Ермолаевой, которая в социальной сети сделала репост видеороликов о жизни города: плохом состоянии дорог и проблемах с вывозом отходов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх