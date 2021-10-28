"Хотят заткнуть людям рты". Чиновники подали в суд на пенсионерку из-за видео в соцсети

В Чулыме Новосибирской области чиновники администрации и депутат районного совета подали иски к 60-летней Надежде Ермолаевой, которая в социальной сети сделала репост видеороликов о жизни города: плохом состоянии дорог и проблемах с вывозом отходов.
В Чулыме Новосибирской области чиновники администрации и депутат районного совета подали иски к 60-летней Надежде Ермолаевой, которая в социальной сети сделала репост видеороликов о жизни города: плохом состоянии дорог и проблемах с вывозом отходов.
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