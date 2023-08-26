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3-ю практику вновь остановили красными флагами – Чжоу развернулся в гравий

3-ю практику вновь остановили красными флагами – Чжоу развернулся в гравий

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй завяз в гравии во время третьей тренировки перед Гран-при Нидерландов.

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