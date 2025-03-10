Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, выразила свое недовольство в адрес Андрея Козырева, бывшего министра иностранных дел, за его рекомендации, адресованные Владимиру Зеленскому.