Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, выразила свое недовольство в адрес Андрея Козырева, бывшего министра иностранных дел, за его рекомендации, адресованные Владимиру Зеленскому.
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