В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15 мая прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле, обнажив смехотворность кучки евролидеров, попытавшихся поставить российскому лидеру ультиматум.