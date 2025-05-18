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Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15 мая прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле, обнажив смехотворность кучки евролидеров, попытавшихся поставить российскому лидеру ультиматум.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Ух, ну, ВВП - голова!!!
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