Почему накал радиолампы нельзя оставлять без контроля: разбор опасной ошибки

Опасная иллюзия независимости накальной цепи Когда я только начинал разбираться с ламповой схемотехникой, мне казалось, что цепь накала — это что-то вроде обогревателя, который просто разогревает катод до рабочей температуры, а дальше можно про неё забыть.
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