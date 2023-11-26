Карта СВО на Украине 26 ноября: РФ освободила промзону Авдеевки

Российские солдаты освободили промзону Авдеевки, отметил военкор Юрий Котенок. Также войска РФ при помощи ракет поразили около трехсот бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе уничтожив замаскированные вражеские укрепления, передает Минобороны РФ.