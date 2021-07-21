Розничные продажи Австралии упали в июне на 1.8%

Объем розничных продаж в Австралии упал в июне, поскольку введенные ограничения из-за коронавируса в большей части страны нанесли удар по спросу, что омрачило перспективы экономического роста в третьеОбъем розничных продаж в Австралии упал в июне, поскольку введенные ограничения из-за коронавируса в большей части страны нанесли удар по спросу, что омрачило перспективы экономического роста в третьем квартале на фоне растущей кривой заболеваемости COVID-19.