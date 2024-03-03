Валерий Леонтьев опроверг отмену концертов из-за СВО

Валерий Леонтьев недоволен появлением слухов об отмене его концертов из-за СВО. В своих высказываниях российский артист назвал эти слухи провокацией и отметил, что его повседневная жизнь превращается в сплошное опровержение, поскольку он вынужден каждый день опровергать появляющиеся о нем новости.