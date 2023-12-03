Около 300 юных патриотов стали витязями в Музее Победы

В Музее Победы 2 декабря около 300 юных патриотов приняли в витязи. Участниками торжественной церемонии стали воспитанники спортивно-патриотических клубов «Ассоциации Витязей» из Москвы, Московской, Воронежской и Ярославской областей.
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