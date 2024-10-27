Между тем, до Нового Года 66 дней ❄️ Друзья, давайте обратимся в администрацию. И предупредим их, что скоро зима, и подскажем им, что зимой неожиданно выпадает снег и его необходимо убирать с дорог.
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Между тем, до Нового Года 66 дней ❄️ Друзья, давайте обратимся в администрацию. И предупредим их, что скоро зима, и подскажем им, что зимой неожиданно выпадает снег и его необходимо убирать с дорог.