В программу GOG по сохранению старых игр попали Silent Hill 4, F.E.A.R.. Platinum, Fallout 2 и дру...

В программу GOG по сохранению старых игр попали Silent Hill 4, F.E.A.R. Platinum, Fallout 2 и другие классические игрыКомпания GOG опубликовала обновленный список игр в рамках программы GOG Preservation Program, благодаря которой игроки получат доступ к ряду классических игр без DRM на ПК.