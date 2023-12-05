Вице-премьер Госсовета КНР и первый заместитель премьер-министра Беларуси выступили за наращивание сотрудничества

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун в понедельник провел встречу с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, призвав к более тесным контактам и взаимодействию между двумя странами.