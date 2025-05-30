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Врач назвал одну реакцию на алкоголь признаком повышенного риска рака

Врач назвал одну реакцию на алкоголь признаком повышенного риска рака

Покраснение лица после употребления алкоголя часто указывает на повышенный риск развития рака органов пищеварения.

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